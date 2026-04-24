Ni Teusaquillo, ni Usaquén: Esta es la localidad de Bogotá con el metro cuadrado más caro para vivir

Los sectores de la capital cuya ubicación se encuentra principalmente al norte de la ciudad, combinados con una ubicación estratégica, infraestructura de calidad y alta demanda, los convierten en zonas exclusivas que resultan ser atractivas para personas que desean invertir en finca raíz o que simplemente quieren vivir en una zona principal.

Bogotá, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, que según datos de la Cámara de Comercio cuenta con más de 10 millones de habitantes, se encuentra en una continua expansión, lo que genera que la vivienda en la capital presente una continua demanda. Esto, por su parte, hace que el valor del metro cuadrado varíe según localidad y barrio.

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) calcula que el distrito se compone de 2.965.917 predios, evidenciando un aumento de 75.666 unidades respecto al año anterior y 312,9 millones de metros cuadrados construidos en total.

¿Cuáles son los barrios con el metro cuadrado más caro en Bogotá?

Los sectores de la capital, cuya ubicación data principalmente del norte de la ciudad, son los que más han presentado una revalorización en el costo de su vivienda, llegando a contar con barrios cuyos estratos se consolidan en el nivel 5 y 6, siendo los más altos de Bogotá. Estos ubicados de forma consolidada en la localidad de Chapinero.

La Cabrera: Al tener una posición estratégica en la capital, ubicado entre las calles 85 y 88, y las carreras 7 y 15, este barrio se ha vuelto referencia para aquellas personas que buscan exclusividad para sus viviendas. Su precio por m² se aproxima a los $12.900.000 para venta.

El Nogal: Un barrio que se distingue por su ambiente residencial, gracias a sus múltiples propiedades horizontales, ubicado entre la calle 76 y la calle 83, y las carreras 7 y 11, junto a su cercanía con centros comerciales, instituciones financieras y embajadas; han generado que el costo por m² llegue a un valor de $12.700.000.

Chicó Norte III: Gracias a vías como la Avenida NQS y la Autopista Norte, han convertido a este barrio en uno de los lugares más atractivos debido a su excelente conectividad con el resto de la capital, siendo así uno de los lugares de estrato 6 más buscados en plataformas de arrendamiento digitales, cuyos costos ascienden hasta $11.800.000 por m² para venta.

¿Qué otros factores modifican el valor por m² de una propiedad en Bogotá?

No únicamente aspectos como la ubicación y la extensión de la propiedad determinan su valor en Bogotá. Factores como el tiempo de existencia que posea el predio a la hora de negociar establecerán su valor en un nivel más alto o bajo, dependiendo del caso.

De igual forma, la naturaleza de la negociación determinará el precio por el cual se cierre el negocio entre el vendedor y el interesado en adquirir la propiedad. Ya sea que se busque arrendar o transferir de forma indeterminada el predio: en cuanto a arriendo, los inmuebles entre 6 y 20 años son los que tienen los valores en arriendo más elevados.

“Los valores máximos por metro cuadrado para la venta se concentran en inmuebles con menos tiempo de construidos, en especial de 0 a 10 años, mientras que los de mayor tiempo van bajando estos valores”, mencionan los expertos en el sector inmobiliario.

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