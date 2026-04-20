Más de 2.200 contribuyentes en Cartagena accedieron a descuentos por pronto pago del predial

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de su Secretaría de Hacienda, recuerda a los contribuyentes que los últimos descuentos por el pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU), vigencia 2026, estarán disponibles hasta el 28 de mayo.

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Desde el jueves 2 de abril (día en que se inició el segundo y último ciclo de alivios tributarios) hasta el jueves 16 del mismo mes, 2.291 contribuyentes aprovecharon los descuentos de 10%, 7%, 5% y 2%. Los pagos, correspondientes a la vigencia actual y a vigencias anteriores, representaron un recaudo de $4.372.727.661.

Hacienda precisó que, a corte del 16 de abril, 1.672 predios residenciales lograron un 10% de descuento, por encontrarse a paz y salvo a 31 de diciembre de 2025; mientras que otros 334 accedieron al 5% por adeudar vigencias anteriores. Con los primeros se logró un recaudo de $2.240.109.815 y con los segundos $302.586.218.

Sobre los predios no residenciales, informó que 212 obtuvieron el 7% de descuento por encontrarse al día y 73 predios recibieron el 2% por adeudar vigencias anteriores, representando ingresos por $1.540.135.844 y $289.895.784, respectivamente.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, expresó que “en seis semanas cerramos los últimos descuentos disponibles para el pronto pago del Impuesto Predial. Son descuentos que premian a los contribuyentes con buen hábito de pago porque desde la Administración de Dumek Turbay Paz promovemos la cultura tributaria. En ese sentido, insto a los contribuyentes a no dejar para última hora el pago de sus impuestos y a evitar intereses por mora y embargos”.

En lo transcurrido de 2026, a corte del 16 de abril, el recaudo total del Impuesto Predial Unificado asciende a $331.214.461.349, que representan el cumplimiento del 66% en la meta de $503.081.199.743 presupuestada para este año.

Descuentos por tipo de predio

A través del Decreto 2289 del 16 de diciembre de 2025, el alcalde Dumek Turbay Paz estableció descuentos por el pronto pago del predial, que varían según el tipo de predio y el estado de la cartera de cada contribuyente. Los incentivos disponibles hasta el 28 de mayo son:

Predios residenciales: 10 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia 2025 y anteriores; y 5 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

Predios no residenciales: 7% de descuento quienes a 31 de diciembre de 2025 se encuentren al día con sus pagos; y 2% de descuento para quienes paguen la vigencia actual y adeuden anteriores.

Los contribuyentes que requieran orientación sobre el pago de impuestos distritales pueden contactar a las líneas de WhatsApp: 3022172802 y 3017515384, las cuales se encuentran activas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.