Concejo de Bogotá rindió homenaje póstumo a Germán Vargas Lleras

Este martes, 9 de junio, se llevó a cabo un homenaje póstumo a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y exministro. A la ceremonia asistieron familiares, amigos, líderes políticos y ciudadanos que se reunieron para exaltar la memoria del líder político, destacando su legado, trayectoria y contribuciones a la ciudad y al país.

El Concejo de Bogotá es un lugar de gran importancia en la carrera política de Vargas Lleras teniendo en cuenta que el líder político fue concejal de la capital entre el 1 de enero de 1990 y el 1 de enero de 1994. Después de su paso por el Concejo, dio su salto al Congreso de la República como senador.

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Este evento fue iniciativa del concejal Rolando González, el único cabildante del Cambio Radical en Bogotá, quien resaltó la importancia de preservar la memoria y reconocer el aporte de quienes dejaron una huella significativa en la sociedad. El proyecto para rendir homenaje a Vargas Lleras en la capital fue aprobado en las últimas horas.

“Que este homenaje no sea únicamente un momento de tristeza, sino también un compromiso para seguir trabajando por el país que él soñó: un país con liderazgo, con orden, con oportunidades y con servidores públicos que entiendan que la política debe hacerse para servir y no para servirse”, dijo el concejal González.

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Al Concejo de Bogotá asistió Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente, quien compartió un mensaje de gratitud e hizo un llamado a la ciudadanía para continuar el legado de su padre, justo en una época de vital importancia para el país por cuenta de las elecciones presidenciales.

“Debemos salir, como colombianos, a salvar a Colombia. Tenemos que unirnos, dejar la división y empezar a construir el legado que él deja en nombre de Cambio Radical y de todos los proyectos políticos pendientes que tenía para Colombia, como la reforma a la justicia, la reforma a la salud y la reforma pensional”, dijo Clemencia.

En la ceremonia se entregó a sus familiares la Gran Cruz, máxima condecoración del Concejo, en reconocimiento a su vida y obra. Además, se develó una placa en una de las plazoletas del Cabildo Distrital, que en adelante llevará su nombre. El homenaje contó con la participación del cantante Héctor Tobo y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.