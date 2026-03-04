Distrito destinó $50 mil millones en presupuesto de 2026 para subsidios de vivienda en Cartagena

La Cámara Colombiana de la Construcción – Camacol Bolívar celebró su 53ª Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados, el principal encuentro del gremio en la región, que reunió a líderes del sector constructor, autoridades locales y departamentales, afiliados e invitados especiales para analizar el panorama económico y proyectar el desarrollo territorial de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El presidente de la Junta Directiva de Camacol Bolívar, Jaime Hernández, instaló la jornada destacando la importancia de la planeación estratégica y la inversión responsable como pilares para el crecimiento del sector.

En su intervención, invitó a los mandatarios a consolidar una agenda conjunta que permita potenciar el desarrollo urbano y reducir brechas sociales, reiterando el respaldo del gremio para construir soluciones.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó los principales avances y retos en materia de infraestructura vial y equipamientos urbanos. Señaló intervenciones priorizadas, como el intercambiador de La Carolina, el de Ternera y la vía que conecta Parque Heredia con Ciudad Jardín; y agregó que el sistema de transporte acuático iniciará operaciones en septiembre con cuatro embarcaciones, y proyecta alcanzar 20 en 2027, destacándolo como una apuesta estratégica para la movilidad de la ciudad.

También anunció que el Distrito destinó 50.000 millones de pesos en el presupuesto de 2026 para fortalecer los subsidios de vivienda en Cartagena, recursos que serán gestionados a través de Corvivienda con el propósito de mantener activa la dinámica de acceso a vivienda formal, especialmente ante la coyuntura nacional.

Asimismo, el alcalde señaló la necesidad de gestionar una solicitud de crédito que permita afrontar los retos estructurales del sistema de agua en Cartagena, con el fin de garantizar que la infraestructura de servicios públicos pueda responder al ritmo de crecimiento que hoy registra el sector de vivienda y construcción en la ciudad.

Por otra parte, reiteró el apoyo del Distrito para la realización del Congreso Colombiano de la Construcción, como un espacio de gran proyección para la ciudad y la industria, y manifestó su interés en que Cartagena se consolide como sede permanente de este importante encuentro.

A su turno, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó que el departamento lidera importantes inversiones en infraestructura educativa y conectividad vial.

Mencionó la ejecución de 281 kilómetros entre recuperación de vías y nuevas conexiones, así como la entrega de 24 de los 26 puentes planificados, alineados al propósito de unir el norte con el sur del departamento.

Resaltó que Bolívar cuenta por primera vez con un Plan de Ordenamiento Departamental, herramienta clave para reducir brechas históricas derivadas de la falta de planificación.

Entre los proyectos estratégicos mencionó la reubicación total del que será el primer pueblo 100% planificado de la región Caribe: “Nuevo Tacamocho debe ser trasladado debido al impacto de la erosión. Ahora contará con servicios públicos y una escuela. Ya contamos con el lote donde serán reubicados y será un pueblo planeado desde el principio para su gente”.

Entre otros proyectos de construcción e impacto se encuentran: el Malecón del Río en Magangué y la nueva Universidad de los Montes de María, que beneficiará a más de 3.700 estudiantes.

El presidente de Camacol Nacional, Guillermo Herrera, abordó los avances del sector construcción y vivienda a nivel país, así como los desafíos en materia de política habitacional, financiamiento y sostenibilidad.

Subrayó la importancia de contar con reglas claras y coordinación entre Nación y territorios para garantizar estabilidad y confianza en la inversión.

Durante el cierre, el gerente regional de Camacol Bolívar, Irvin Pérez Muñoz, presentó el informe de gestión del año 2025, en el que destacó la proyección de la Zona Norte como nuevo polo de expansión de la ciudad, debido al impacto de la inversión; también presentó el comportamiento de las afiliaciones, que representan el fortalecimiento del gremio y cómo las cifras en vivienda VIS fueron fundamentales para el impacto del sector en la ciudad.

La sostenibilidad, el plan de ordenamiento territorial y los retos y coyunturas del país fueron analizados por expertos invitados que plantearon análisis para potenciar el sector en la región y trabajar de forma articulada por la vivienda, la movilidad y la construcción.

La 53ª Asamblea ratificó el compromiso del gremio con la generación de empleo, la inversión responsable y la planificación estratégica del territorio, consolidando un trabajo conjunto que proyecta a Cartagena y Bolívar como una región que construye su desarrollo en equipo.