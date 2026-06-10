Instalan estaciones ‘Pit Stop’ para mascotas en la ciclovía de Bogotá: juegos, veterinaria y más

Instalan estaciones ‘Pit Stop’ para mascotas en la ciclovía de Bogotá. Foto: IDRD

Cientos de bogotanos aprovechan la mañana del domingo para ejercitarse en las calles de la capital saliendo de la rutina y disfrutando en familia, con amigos o simplemente con la música.

La ciclovía, liderada por el IDRD, inicia desde las 7:00 a.m. y finaliza a las 2:00 p.m., horario en el que según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, reúne al menos 1′500.000 usuarios.

Esta se habilita todos los domingos y festivos del año por las principales vías de la ciudad que están interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros de extensión, de los cuales 7.05 km son de ciclorruta, según menciona la Alcaldía de Bogotá.

Mapa de la ciclovía de Bogotá

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De este modo, el recorrido permite que los ciudadanos recorran gran parte de Bogotá en bicicleta, patines, corriendo, caminando y más, pues durante este rango horario, los vehículos no pueden transitar por dichos tramos viales.

En cumplimiento con traer mejoría y beneficios de estas jornadas, y el aumento en la presencia de animales de compañía, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte habilitó unas nuevas estaciones dedicadas a las mascotas.

Se trata de estaciones ‘Pit Stop’ las cuales están habilitadas desde el mes de mayo y hasta finales del 2026.

Estas tendrán espacios de al menos 40 metros diseñados para ofrecer orientación veterinaria, asesoría nutricional y actividades lúdicas e interactivas, pista de agility, ejercicios e hidratación, con las que se espera atender cerca de 150 mascotas.

Esto, tiene el objetivo de promover hábitos saludables, cuidado preventivo y convivencia responsable entre cuidadores, animales de compañía y usuarios de la ciclovía.

“En lo corrido de 2026 las jornadas han registrado la presencia de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de razas consideradas de manejo especial”, señaló el IDRD.