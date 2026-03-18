Así avanza Amalfi Tower, Oceanfront Condominio, en Cartagena: está en fase de superestructura

Colombia

La infraestructura en Colombia sigue avanzando a grandes pasos por medio de proyectos que han valorizado el sector en las diferentes regiones del país.

Uno de estos proyectos, que además se posiciona como una de las oportunidades de inversión más grandes del sector inmobiliario, está en Cartagena, capital del departamento de Bolívar, y se llama Amalfi Tower, Oceanfront Condominio.

Este proyecto, entre otras cosas, ya está avanzando y por eso en Caracol Radio le contamos todos los detalles para que no se lo pierda.

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Así es Amalfi Tower, Oceanfront Condominio: ya está en fase de superestructura

Pues bien, el Amalfi Tower, Oceanfront Condominio es un proyecto inmobiliario en avance que será un rascacielos frente al mar cartagenero.

Ubicado en el reconocido y exclusivo barrio Bocagrande, el proyecto en obra alcanzó un nuevo hito constructivo con la culminación de la fase de cimentación y la instalación de la torre grúa principal.

Esto marca, así, el inicio de la etapa de superestructura del edificio.

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¿Qué sigue después de la fase de superestructura?

Según se conoció, lo que sigue ahora es que el proyecto arrancará, como tal, su alzamiento vertical y se comenzará a hacer visible dentro de la infraestructura de Cartagena, lo que consolida su presencia en Bocagrande.

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¿Qué contiene el proyecto? Precio y más

Amalfi Tower, Oceanfront Condominio cuenta, desde ya con unidades disponibles desde los $1.163.043.600 COP.

Dentro de lo proyectado está llegar a los 170 metros de altura (entraría a ser uno de los edificios más altos de Colombia) y contar con 30 niveles.

Los apartamentos que contendrá el edificio tienen espacios de doble altura de 6,5 metros de alto, amplios ventanales y terrazas que enmarcan la vista al mar Caribe, lo que hace al proyecto, desarrollado y comercializado por el Grupo Empresarial URBACOLOMBIA, como una oferta exclusiva en el sector y en la ciudad.