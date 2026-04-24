Mackalister le sale al paso a los rumores: “Cada vez que pasa algo, yo estoy haciendo el ‘cajón’”

Millonarios derrotó 2-0 al Deportes Tolima y se aseguró llegar con chances de clasificar a los cuartos de final del fútbol hasta la última fecha del Todos Contra Todos. El equipo azul completó 25 puntos y, parcialmente, se encuentra al interior del grupo de los ocho.

Los dirigidos por Fabian Bustos se impusieron con anotaciones de David Mackalister Silva y Leonardo Castro. El capitán celebró con euforia y desahogo su anotación, dado que a lo largo de la semana había sido señalado por un sector de la hinchada, tras rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta división al interior del grupo.

Al ser interrogado sobre estas versiones, comentó: “¿Dime una sola vez que las cosas no hayan salido y yo no haya hecho el cajón y no tenga dividido al grupo? Hace parte de lo que Dios me dio y lo que yo escogí, que es ir hasta el final. Y cuando las cosas no salgan bien y la solución, soy el culpable, la asumo y es que Dios quiere que así pase".

“Mientras tenga la posibilidad de jugar voy a seguir poniendo la cara, voy a salir a darlo todo, a veces salen o no salen las cosas, está bien. Dios me ha dado la sabiduría de afrontar las situaciones que, cada vez que pasa algo, yo estoy haciendo el cajón. Hace parte, le doy gracias a todos los técnicos que he tenido, porque de todos he aprendido, para verdades el tiempo”, agregó al respecto.

Por otro lado, expresó su tristeza por una nueva lesión de Falcao: “Nos duele bastante, ya estaba en forma, ya estaba muy bien, preparado. Vuelvo y repito, Falcao solo estando ahí nos suma un montón de cosas, a veces es difícil explicar lo que suma desde su presencia y nos duele por eso mismo, ya estaba a punto, estaba en forma y sabíamos que iba a ser muy importante para nosotros, también es de resaltar que gracias a Dios no fue tan grave y esperemos poder clasificar, Dios mediante, para que nos pueda acompañar en esta recta final”.