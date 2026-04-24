Petro solicitó a Enel devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura

A propósito de los cortes y afectaciones de energía de la empresa Enel, el presidente Gustavo Petro lanzó nuevos cuestionamientos hacia la compañía que provee a Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca.

Nuevamente el presidente Gustavo Petro culpó a la empresa Enel por el crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo, y le solicitó devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura.