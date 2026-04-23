Asofondos cuestiona decreto que traslada más de $25 billones de pesos de AFP a Colpensiones

ASOFONDOS

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, cuestionó desde Cartagena el nuevo decreto del Gobierno que traslada más de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.

“No habría base legal para trasladar cerca de $20 billones, ya que esos recursos deben mantenerse como ahorro pensional mientras no exista el fondo correspondiente”, indicó.

Velasco explicó que el argumento de que se necesitan recursos para pagar las pensiones actuales no se sostiene, ya que, según el gremio, hay cerca de 100.000 afiliados trasladados que continúan cotizando y generan ingresos suficientes para cubrir las mesadas de los pensionados en el sistema público.

En materia legal, el dirigente señaló que el Decreto 1225 de 2024, que reglamenta la Reforma Pensional Colombia, establece que mientras no se haya creado el fondo de ahorro del componente contributivo, los recursos deben seguir siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones.

Además, recordó que la reforma se encuentra suspendida, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para modificar el destino de esos dineros.

Bajo esta interpretación, Asofondos advierte que no habría bases jurídicas para trasladar ni los recursos de los afiliados que aún no se han pensionado —estimados en unos $20 billones, ni aquellos asociados a personas ya pensionadas, pues insiste en que estos recursos tienen una vocación de ahorro y no deberían destinarse a cubrir gasto inmediato.

El gremio también alertó que una medida de este tipo podría generar incertidumbre en el mercado financiero, al afectar la confianza en el manejo del ahorro pensional y las reglas del sistema.

En ese sentido, las Administradoras de Fondos de Pensiones, a través de Asofondos, tomarán acciones legales a la mayor brevedad.

“El objetivo de estas actuaciones será defender el ahorro pensional, preservar la legalidad y evitar que se consolide un precedente que vulnere la confianza de los ciudadanos en el sistema”, indicó.