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24 abr 2026 Actualizado 15:07

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Archivaron investigación a Claudia López por supuesta corrupción en contratación del metro de Bogotá

“Fueron años de injusticias y calumnias”, aseguró Claudia López en diálogo con 6AM W de Caracol Radio.

Archivaron investigación a Claudia López por supuesta corrupción en contratación del metro de Bogotá

Archivaron investigación a Claudia López por supuesta corrupción en contratación del metro de Bogotá

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Felipe Larafelipelara94andreslara1494

La Fiscalía General de la Nación archivó una investigación en contra de la candidata presidencial Claudia López por supuesta corrupción en la contratación del metro de Bogotá.

En conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, López aseguró sentirse aliviada porque fueron “años de injusticias y calumnias”.

“Solo tenía uno de un supuesto caso de corrupción en la contratación del metro. Que habíamos sacado una plata, la cosa más absurda”, indicó.

Aclaró que ella, cuando fue alcaldesa de Bogotá, no fue la que contrató las obras del metro, sino que fue Enrique Peñalosa, su antecesor en la Alcaldía.

“Me hice asegurar con las diferentes instancias para que ese contrato fuera transparente, que lo fue, por eso lo sacamos adelante”, afirmó.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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