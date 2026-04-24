La Habana insiste en que no aceptará “paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió este viernes en que la isla no aceptará la “paz mediante la fuerza imperialista” de EE.UU. y defendió las vías diplomáticas para “la cooperación y el arreglo pacífico de controversias”.

“Jamás aceptaremos amenazas (...) y defenderemos a ultranza nuestra independencia y orden constitucional”, declaró en redes sociales el jefe de la diplomacia al conmemorar el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

Rodríguez puntualizó, que, en un “contexto global cada vez más agresivo”, Cuba reitera el compromiso con el “multilateralismo, la diplomacia, el diálogo y la paz, basado en el derecho internacional”.

Denunció, asimismo, que la principal potencia mundial (en referencia a EE.UU.) “aplica doctrinas de dominación que amenazan constantemente la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales”.

Las autoridades cubanas reconocieron este lunes la celebración el pasado 10 de abril en la isla de un encuentro entre representantes de ambos Gobiernos, días después de que la cita se filtrara en tres medios estadounidenses -Axios, The New York Times y USA Today-, todos con fuentes anónimas.

Esas informaciones apuntaban a que Washington exigió a la parte cubana liberar en el plazo de dos semanas -que teóricamente se cumpliría este viernes- a presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

De acuerdo con esos medios, la liberación de presos sería un gesto inicial de buena voluntad, que debería ser luego seguido por una serie de cambios en la isla, esencialmente profundas reformas económicas y políticas.

Sin embargo, el subdirector general a cargo de EE.UU. en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro, negó que en la cita se establecieran “plazos” ni “planteamientos conminatorios”, según en un escueto mensaje del diario oficial Granma.

García del Toro dijo, además, que la parte cubana insistió en ese encuentro en “la eliminación del cerco energético contra el país”, en referencia al bloqueo petrolero impuesto por Washington a la isla desde enero.

El 13 de marzo pasado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció contactos entre la isla y EE.UU., semanas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, declarara que ambos países estaban negociando.