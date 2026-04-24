Pensiones y decisiones económicas, ¿todo está encaminado en tapar el hueco fiscal?

En Hora20 el análisis a la realidad económica del país. Un decreto que exige un traslado de $25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones en pocas semanas, las dificultades fiscales que enfrenta el país y las advertencias que hacen expertos sobre el riesgo de default. Después, el análisis a la viabilidad de un aumento del salario mínimo si el Banco de la República decide aumentar de nuevo la tasa de interés, al tiempo el posible regreso del Ministro de Hacienda a la junta directiva del Banco.

Lo que dicen los panelistas

Mauricio Olivera, vicerrector de la Universidad de los Andes, expresidente de Colpensiones y exviceministro de empleo y pensiones, explicó que cuando una persona se traslada de un fondo a otro en la Ley 100, los fondos tienen que trasladar recursos, sin embargo, con la nueva reforma quedó que las personas se trasladan, pero la plata se traslada solo cuando se consolida la pensión, “la plata debería estar rentando hasta que la persona se pensione, pero el gobierno dice que tiene que operar Ley 100 y con la reforma, en el artículo 76 sí está operando y esos recursos deben estar en fondos privados hasta que se consolide la pensión”.

Manifestó que hay un hueco fiscal enorme y que el gobierno busca llenar ese hueco, “el gobierno hace lo de los fondos, el tema de inflación, etc. Todos los temas están encaminados a tapar un hueco fiscal”. En ese oren, resaltó que estamos al borde de una crisis fiscal y que el gobierno intenta conseguir plata para tapar el hueco, “si entramos en una crisis fiscal perdemos un activo que es la estabilidad macroeconómica”.

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Jorge Restrepo, profesor en la Universidad Javeriana, economista y director del CERAC, detalló que si la plata se pasa a Colpensiones y al ser un sistema de reparto, que es esa gran bolsa desde donde se pagan las pensiones, “en últimas eso permite que el gobierno use plata del ahorro pensional para el gasto. La Ley suspendida establecía que la plata debía permanecer en fondos de pensión, entonces ahor la justicia deberá decidir, pero esto será irreversible porque una vez pasen la plata al Presupuesto General de la Nación, no es que lo guarden, eso se lo van a gastar”. Remarcó que no trasladar la plata protege el capital ahorrado para el retiro de las personas, “la ley pensional decía que el Banco de la República debería tener programas desacumulación de recursos para pagar obligaciones y mantener el Fondo de Ahorro Pensional”.

De otro lado, dijo que esta reforma pensional terminará dirigiendo recursos del ahorro posiblemente al gasto público, “esto lo que tiene detrás es la respuesta de urgencia al Gobierno para cubrir gastos en momento electoral. E.l Gobierno dice es que esto conduce a un cambio en el modelo de desarrollo; se busca modelo con pensiones sólo de reparto, impuestos altos y que se pueda eliminar la independencia del Banco de la República para dirigir crédito al Gobierno”.

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Cristina Vélez, decana Asociada de Investigación Aplicada e Incidencia del Tecnológico de Monterrey, destacó que el Gobierno necesita cubrir un hueco fiscal que se ha salido de toda proporción, “pero esa plata de los colombianos no está en ahorros y simplemente es traslada, es un ahorro líquido, está en TES y tiene alto costo de transacción y presión inflacionaria adicional”.

Sobre tasas de interés, dijo que para la otra semana se espera un aumento de 50 puntos básicos en la junta del Banco, “esa discusión se dará un día antes de las marchas del 1 de mayo; eso va a ser políticamente muy complicado”. Por otro lado, advirtió sobre la tormenta perfecta que enfrenta el país: bajo recaudo, fruto de un mal manejo de Dian, aumento de gasto, presiones y encima con un desempeño de Ecopetrol terrible, “los rendimientos para el 2026 serán más bajos que los del 2019; estamos muy pobres ante insolvencia fiscal”.

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Leopoldo Fergusson, doctor en Economía, profesor titular de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, dijo que es inquietante que el gobierno resuelve el problema fiscal y económico a punta de decretos, “o a la subida de salario mínimo por fuera de la negociación; esa manera de resolver las tensiones es inconveniente”. Resaltó que el dinero es fungible y si lo que se traslada se utiliza para tapar otros huecos, el riesgo de un sistema pensional de reparto es que no tengamos ahorro suficiente para pagar futuras pensiones, “se buscaba protegernos frente al riesgo, tenemos que ahorrar porque los aportantes no dan abasto y si ahora se pasa ese dinero bajo problemas fiscales, sí se genera el temor de que los recursos se gasten en otros temas”.

Remarcó que el CARF tiene razón al decir que vamos en camino a una crisis fiscal, “las tasas van a subir, la economía se afecta y cada vez tenemos menos credibilidad en los mercados. Las decisiones técnicas al final son decisiones políticas, el problema es cuando son electorales y a corto plazo, es cuando piensan en beneficios de corto plazo. CARF dice que planes no son realistas para cerrar brecha entre ingresos y gastos”.

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Gerardo Hernández, presidente del Banco AV Villas, exvicepresidente jurídico del Banco de Bogotá, miembro de la junta directiva del Banco de la República y exsuperintendente financiero, comentó que el traslado de pensiones es ilegal, un asunto que dijo, no le extraña ante las retieradas acciones del gobierno en ese sentido, “el traslado de $25 billones en el mercado colombiano es algo inédito, tiene efectos que nadie los ha medido en el MinHacienda y además hay problema de operaciones que se caracterizan por ser opacas y el mercado no sabe cómo se realizarán”. Detalló que si fuera pasar unos TES a Colpensiones y ahí se quedan quietos, “pues de pronto a los afiliados y dueños de los recursos puede que no les pase nada. Pero esos TES entrarán a pagar pensiones y serán para cubrir el inmenso gasto público del Gobierno”.

Por último, dijo que las advertencias sobre la compleja situación fiscal no es rentable en época electoral, “ningun candidato está interesado en hablar de temas fiscales porque debe hablar de impuestos y recortes”.