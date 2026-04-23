Angie Rodríguez quiso nombrar al mejor amigo del hijo de Jorge 40 en el Fondo de Adaptación

La publicación duró muy pocas horas en la página de nombramientos, sin embargo, el solo hecho de que el nombre de Juan Sebastián Aroca se haya considerado para ocupar el cargo de subgerente del Fondo de Adaptación no dejaría dudas sobre la cercanía entre Angie Rodríguez y Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex paramilitar ‘Jorge 40’.

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La orden para el nombramiento la dio la misma Angie Rodríguez justo cuando estaba a punto de comenzar la ley de garantías y en medio de una febril carrera por firmar contratos de prestación de servicios que dejaron comprometidos más de 37.000 millones de pesos del presupuesto de una entidad esencialmente técnica que debería haber resuelto los problemas que generó la crisis invernal del año 2010-2011.

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En entrevista con 6AM W, Angie Rodríguez no quiso referirse a su vínculo con Jorge Tovar.