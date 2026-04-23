Colpensiones defendió traslado de recursos desde fondos privados: “se tenían que tomar decisiones”
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, defendió el decreto que ordena el traslado de recursos desde los fondos privados hacia la entidad pública, asegurando que responde a una obligación legal y a la necesidad de garantizar el pago de pensiones.
Dussán anunció que se reunirán en una mesa técnica con la Superfinanciera y los fondos privados la próxima semana.
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...