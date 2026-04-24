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Choque por traslado de $25 billones de AFP: Dussan y Velasco debaten futuro de recursos pensionales

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0415, mediante el cual se establecen las reglas y plazos para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladen los recursos de los trabajadores que efectuaron el proceso de cambio de régimen con destino a Colpensiones.

Según cifras de Colpensiones, con corte al 5 de febrero de 2026, un total de 119.632 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Esta medida implicaría el traslado de 25 billones de pesos.

La reciente decisión del Gobierno ha generado una fuerte controversia y ha puesto en evidencia dos puntos de vista opuestos representados por Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, y Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

La preocupación de los fondos privados

La principal inquietud de los fondos privados, expresada por Velasco, radica en el manejo de estos 25 billones de pesos. Argumentó que la ley establece que estos recursos deben ser ahorrados para garantizar las pensiones futuras de los colombianos. Si se empieza a gastar en el corto plazo, no habrá fondos suficientes para pagar las pensiones, lo que podría llevar a una crisis pensional y fiscal.

Desde Asofondos consideran que el Decreto 0415 de 2026, emitido por el Ministerio de Trabajo, es “ilegal” y atenta contra la sostenibilidad del sistema de pensiones.

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