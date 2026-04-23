Gobierno expide decreto que fija reglas de traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, expidió el Decreto 0415 mediante el cual se establecen las reglas y plazos para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) trasladen los recursos a COLPENSIONES de los trabajadores que efectuaron el proceso de cambio de régimen.

Según cifras de Colpensiones con corte al 5 de febrero de 2026, un total de 119.632 afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) han ejercido su derecho al traslado hacia el Régimen de Prima Media.

El decreto, firmado por los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y del Trabajo, Antonio Sanguino, impone términos estrictos para el giro de los dineros:

Para afiliados no pensionados: Las AFP deberán girar el 50% de los recursos en un plazo no mayor a 20 días tras la entrada en vigencia del decreto, y el 50% restante en los 10 días siguientes.

Para quienes ya consolidaron su derecho pensional: El traslado de la totalidad de los valores contenidos en sus cuentas de ahorro.

El traslado no se limita al capital acumulado, sino que debe incluir la totalidad de los rendimientos financieros generados hasta la fecha de la transferencia efectiva. Además, los fondos deben incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Los recursos podrán ser transferidos en dinero en efectivo, Títulos de Tesorería (TES) clase B o títulos de deuda de emisores vigilados por la Superintendencia Financiera, siempre que cumplan con el régimen de inversiones de Colpensiones. Los títulos se entregarán valorados a precios de mercado.

El Gobierno justificó esta medida en la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, evitando que Colpensiones asuma el riesgo de vejez, invalidez y muerte sin contar con los activos correspondientes para respaldar dichas obligaciones.