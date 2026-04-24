Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 abr 2026 Actualizado 11:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Programas

Jugador de Argentina Sub-17 pidió disculpas por ofensas a Selección Colombia: “nos ganaron muy bien”

El argentino Julio Coria reconoció la derrota ante la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17: “nos ganaron bien”, expresó.

Selección Colombia Sub-17 y Julio Coria. Fotos: (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / AFA

Selección Colombia Sub-17 y Julio Coria. Fotos: (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / AFA

Selección Colombia Sub-17 y Julio Coria. Fotos: (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / AFA

Felipe Larafelipelara94andreslara1494

El jugador de la selección Argentina Sub-17 Julio Coria, canterano de Boca Juniors, pidió disculpas a la Selección Colombia y al país por sus declaraciones tras perder la final del Sudamericano de esa categoría por goleada (4-0). En ese momento aseguró: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como hacemos siempre”.

Vea aquí: Reacciones de prensa argentina y mundial a goleada y campeonato de Colombia en Sudamericano Sub-17

Ahora, en un video difundido por la Selección Argentina, Coria expresó que esas afirmaciones se dieron por enojo luego del resultado final.

Lea aquí: Bayern compara a estrella de la Selección Colombia Sub-17 con Kaká y acelera por su fichaje

“Quería pedir disculpas a los jugadores, a los entrenadores, al pueblo de Colombia, a la Conmebol y a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención decir esas palabras, pero estaba muy enojado por temas del fútbol”, dijo.

Incluso, reconoció que la Tricolor “ganó muy bien” y admitió que Colombia es “un buen equipo”.

También puede ver: Prensa internacional rechaza palabras de jugador de Argentina Sub-17 contra Colombia: “exabrupto”

Pedirles disculpas de corazón”, concluyó.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir