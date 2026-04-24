Jugador de Argentina Sub-17 pidió disculpas por ofensas a Selección Colombia: “nos ganaron muy bien”

El jugador de la selección Argentina Sub-17 Julio Coria, canterano de Boca Juniors, pidió disculpas a la Selección Colombia y al país por sus declaraciones tras perder la final del Sudamericano de esa categoría por goleada (4-0). En ese momento aseguró: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como hacemos siempre”.

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Ahora, en un video difundido por la Selección Argentina, Coria expresó que esas afirmaciones se dieron por enojo luego del resultado final.

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“Quería pedir disculpas a los jugadores, a los entrenadores, al pueblo de Colombia, a la Conmebol y a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención decir esas palabras, pero estaba muy enojado por temas del fútbol”, dijo.

Incluso, reconoció que la Tricolor “ganó muy bien” y admitió que Colombia es “un buen equipo”.

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“Pedirles disculpas de corazón”, concluyó.