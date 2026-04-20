Prensa internacional rechaza palabras de jugador de Argentina Sub-17 contra Colombia: “exabrupto”

Julio Coria y selección Argentina Sub-17. Fotos: Captura de video redes sociales y (Photo by Daniel DUARTE / AFP)

Este domingo, 19 de abril, Argentina perdió por goleada 4-0 ante Colombia la final del Sudamericano Sub-17, un partido que estuvo marcado por las expulsiones en la ‘albiceleste’ y por las polémicas declaraciones de Julio Coria, juvenil de Boca Juniors, quien arremetió contra la Tricolor tras el partido.

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“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort..., como hacemos siempre”, afirmó Coria post partido.

Estas palabras generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, algunos lo criticaron fuertemente, pero otros lo defendieron al asegurar que es un joven que tiene mucho que aprender.

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Por su parte, Simón Rojas, canterano de Atlético Nacional, respondió a las controversiales declaraciones de Coria en conversación con Rivera Sports.

“Vimos los videos. No hay palabras para describir eso, nosotros siempre con respeto. Como nos decían los profesores, se demuestra es en la cancha, el rectángulo verde no miente, nosotros es con fútbol”, afirmó.

Agregó que en ningún momento los jugadores de Colombia irrespetaron al jugador argentino.

¿Qué dijo la prensa internacional tras las palabras de Julio Coria?

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