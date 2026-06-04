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04 jun 2026 Actualizado 19:55

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Así fue el mensaje de unión de Petro al despedir a la Selección Colombia previo al Mundial

En la despedida, les entregó el pabellón nacional y los invitó a trabajar por darle alegría al país.

Gustavo Petro y Selección Colombia. Foto: (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Gustavo Petro y Selección Colombia. Foto: (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Gustavo Petro y Selección Colombia. Foto: (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
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Con un mensaje de unión, el presidente de la República, Gustavo Petro, despidió a los jugadores de la Selección Colombia previo a la Copa Mundial 2026.

Desde Catam, el presidente Petro junto a su hija Antonela, la directora del Dapre, Nhora Mondragón y los ministros Pedro Sánchez y Armando Benedetti, recibió a cada uno de los jugadores y técnicos que viajan hoy a México, para la preparacion previa al primer partido que disputarán el 17 de junio contra Uzbekistán.

En el evento, el mandatario Petro le entregó el pabellón nacional al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, mientras sonaba el himno de Colombia.

Mensaje de unión y alegría

El presidente le entregó un mensaje a los jugadores, en el que exaltó que la humildad, debe ser el principio del equipo colombiano: “En el campo de fútbol donde ustedes deben trabajar, lleven eso siempre en su juego y como individuos: ‘los últimos siempre serán los primeros’ y “la vida está primero que la codicia” no seremos lo que somos si la codicia gana, un país que tiene que ser para todos y para todas. Estas deben ser las insignias de un juego que representa una nación que debe ser hermanable con las naciones del mundo; somos humanidad antes que nada”.

En la despedida, el presidente Gustavo Petro junto a su hija Antonella, le entregó un sombrero vueltiao a los jugadores y al equipo técnico como símbolo cultural y representativo del orgullo nacional.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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