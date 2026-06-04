Maja Chwalińska Vs. Mirra Andréyeva, final sorpresiva en Roland Garros

Maja Chwalińska celebra su clasificación a la final de Roland Garros. (Photo by Tim Clayton/Getty Images) / Tim Clayton

Continúan las sorpresas en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. El torneo femenino ya conoce sus dos finalistas y, este sábado, estará coronado una campeona inédita de la competencia.

Tras las semifinales celebradas este jueves, la final la estarán disputando la joven rusa Mirra Aleksándrovna Andréyeva, de 19 años, y la polaca Maja Chwalińska, la máxima sorpresa del certamen. La tenista de 24 años viene desde la qualy.

Al cierre de la jornada, Chwalińska, número 114 del Ranking WTA, superó en sets corridos a la rusa Diana Shnaider, quien venía de dejar en el camino a la gran favorita al título, la número uno del mundo la bielorrusa Aryna Sabalenka. La tenista polaca se impuso en dos horas y 11 minutos de partido con parciales 7-6 y 6-4.

Por su parte, a primera hora, Mirra Andréyeva avanzó por primera vez en su corta carrera a una final de un Grand Slam. La tenista de 19 años, número 8 del mundo, se impuso en sets corridos a la ucraniana Marta Kostiuk, con parciales 6-1 y 6-3.

La final de Roland Garros se llevará a cabo este sábado entre Chwalińska y Andréyeva en la cancha Philippe Chatrier, con horario aún por definirse, siendo el último juego de la jornada.

¿Cómo le fue a Camila Osorio?

Camila Osorio tuvo una destacada actuación en Roland Garros, accediendo hasta la tercera ronda del Grand Slam. La cucuteña cayó ante la rusa Anna Kalinskaya en tres sets, con parciales 6-3, 0-6 y 2-6.