Jugador argentino y una lamentable declaración tras perder con Colombia: “Les vamos a romper el ...”

Los jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia celebran el título del Sudamericano Sub-17 / Twitter: @FCFSeleccionCol

La Selección Colombia Sub-17 se coronó campeona del Sudamericano de la categoría en Paraguay, luego de superar con contundencia 4-0 a Argentina en la final del certamen. El equipo de Fredy Hurtado venía de derrotar en semifinales 3-0 a Brasil.

Los goles del triunfo colombiano fueron obra de Miguel Agamez, por partida doble, Matías Caicedo y José Escorcia; mientras que la Albiceleste terminó con tres jugadores menos por expulsión.

Este es el segundo título de la categoría Sub-17 en la historia de la Selección Colombia, el primero se había conseguido en el año 1993, hace ya 33 años.

Polémicas declaraciones

Al final del partido, se produjo una declaración de un jugador argentino que ha generado gran controversia y rechazo, incluso desde los mismos medios de Argentina.

El protagonista de la declaración fue Julio Coria, canterano de Boca Juniors. En la declaración posterior al partido, estalló y señaló: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como hacemos siempre”.

El periodista intentó cambiarle el tema y le arrojó una nueva pregunta, sobre qué le había hecho falta al equipo, a lo que comentó sin ninguna autocrítica: “No, nos faltó nada. Listo”.

Coria se desempeña como defensor y en este Sudamericano Sub-17 fue alineador por Diego Placente en cinco de los seis compromisos disputados. Al momento de la declaración, la transmisión puso mal su nombre, confundiéndolo con Felipe Echenique, jugador de Lanús, que ni siquiera tuvo minutos en la final.