En 24 municipios de Norte de Santander ha llovido durante la última semana

Norte de Santander

Las fuertes precipitaciones que se han presentado en el nororiente del país durante la última semana, mantiene a los organismos de socorro en máxima alerta, por las emergencias presentadas en vías, zona rural y incluso varios cascos urbanos en Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, William Vera, secretario de Gestión de Riesgos de Desastres de Norte de Santander, indicó que "estamos en pleno desarrollo de la primera temporada invernal en nuestro departamento, que hemos tenido fuertes precipitaciones en la gran mayoría del departamento. Hemos atendido importantes emergencias como en Los Patios con el desbordamiento de la quebrada Juana Paula“.

Teniendo en cuenta lo anterior, indicó que “desde la Secretaría de Gestión del Riesgo a Desastres del departamento estamos articulando con todos los municipios, tenemos activos los enlaces, tenemos activos todos los coordinadores municipales, estamos monitoreando algunos puntos críticos y desde luego estamos dando acciones de respuesta a las emergencias que se están presentando en el departamento”.

Así mismo agregó que “tenemos completamente activo el banco de maquinaria, estamos coordinando la entrega de algunas ayudas humanitarias y desde luego haciendo presencia en los puntos que requieren nuestro acompañamiento y nuestra opinión técnica para hacer un trabajo adecuado y todo esto con el fin de minimizar las emergencias”.

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Según el reporte entregado por Vera a Caracol Radio, durante la última semana se ha presentado lluvias en 24 de los 40 municipios del departamento.

“Hemos tenido situaciones más visibles, por ejemplo en Herrán, hubo una creciente importante del río Táchira que estuvimos monitoreando, algunas situaciones en en vías de Chinácota, otra situación en Monteadentro, Pamplona, todo lo presentado en el Área Metropolitana de Cúcuta, en la parte rural de El Zulia, así como en Villa Caro y Tibú”.

Pidió a la comunidad estar muy atenta frente a posibles emergencias que se puedan presentar como creciente súbitas, fenómenos de remoción en masa y caídas de rocas.