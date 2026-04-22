Emergencias por lluvias en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, en Norte de Santander
Árboles caídos, casas y calles inundadas y desprendimientos de rocas se presentaron en los municipios del Área Metropolitana de Cúcuta.
Norte de Santander
Las fuertes lluvias presentadas la tarde de este martes 21 de abril en los municipios de Los Patios y Villa del Rosario, en el Área Metropolitana de Cúcuta, provocaron emergencias en varios barrios.
En Los Patios, barrios como La Cordialidad, 12 de Octubre y Chaparral fueron los más afectados. En varias viviendas se presentó inundaciones debido al desbordamiento de una quebrada.
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La secretaria de Gestión de Riesgos, en compañía de organismos de socorro, visitaron los barrios afectados. Son al menos ocho los puntos en este municipio que presentaron afectaciones por las lluvias.
Así mismo, desde la alcaldía de Los Patios se anunció que este miércoles se iniciará con una gran donatón para ayudar a las familias damnificadas por las lluvias y recordaron a todos los habitantes los números de emergencia, para informar cualquier tipo de eventualidad que se presente, producto de los fuertes aguaceros:
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- Secretaría de Gestión de Riesgos: 311 720 3811
- Cuerpo de bomberos voluntarios de Los Patios: 313 238 5753
Mientras tanto, en el municipio de Villa del Rosario se presentó afectaciones en la ciudadela La Primavera. La vía de acceso al nuevo hospital Jorge Cristo Sahium se inundó, generando preocupación entre los usuarios que eran atendidos en este lugar.
Así mismo, en barrios como Turbay Ayala, San Martín, Senderos de Paz, San Gregorio, Santander y Villa Antigua también se presentaron emergencias, producto de las fuertes precipitaciones.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...