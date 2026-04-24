Sancionan a exalcalde de La Esperanza, Norte de Santander, por sobrecosto en compra de un predio
La PGN calificó la falta del exservidor como gravísima, a título de culpa grave.
Norte de Santander
La Procuraduría General de la Nación sancionó a Antonio María Pérez Pabón, alcalde del municipio La Esperanza, Norte de Santander, para el periodo 2020-2023, por un sobrecosto en la compra de un predio rural por aproximadamente $386.685.708.
Se trata de una sanción con 12 meses de suspensión, después que la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga confirmó que Pérez Pabón no contemplo su deber que lo obligaba a invertir los recursos públicos de manera justificada y autorizó el pago de un lote rural por un valor de $645.825.708 millones. Sin embargo, según el avaluó del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, este predio tenía un avaluó de $259.140.000.
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Según lo da a conocer el ente disciplinario, se pudo verificar que el exmandatario vulneró los principios de moralidad, eficacia, economía y responsabilidad de la contratación estatal.
En fallo de Primera instancia, el Ministerio Público calificó la falta del exservidor como gravísima, a título de culpa grave.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...