Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 abr 2026 Actualizado 10:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Sancionan a exalcalde de La Esperanza, Norte de Santander, por sobrecosto en compra de un predio

La PGN calificó la falta del exservidor como gravísima, a título de culpa grave.

Municipio La Esperanza, Norte de Santander.

Municipio La Esperanza, Norte de Santander. (Cortesía para Caracol Radio. )

Municipio La Esperanza, Norte de Santander.

Norte de Santander

La Procuraduría General de la Nación sancionó a Antonio María Pérez Pabón, alcalde del municipio La Esperanza, Norte de Santander, para el periodo 2020-2023, por un sobrecosto en la compra de un predio rural por aproximadamente $386.685.708.

Se trata de una sanción con 12 meses de suspensión, después que la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga confirmó que Pérez Pabón no contemplo su deber que lo obligaba a invertir los recursos públicos de manera justificada y autorizó el pago de un lote rural por un valor de $645.825.708 millones. Sin embargo, según el avaluó del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, este predio tenía un avaluó de $259.140.000.

Más información

Según lo da a conocer el ente disciplinario, se pudo verificar que el exmandatario vulneró los principios de moralidad, eficacia, economía y responsabilidad de la contratación estatal.

En fallo de Primera instancia, el Ministerio Público calificó la falta del exservidor como gravísima, a título de culpa grave.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir