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22 abr 2026 Actualizado 17:57

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60 familias afectadas en Los Patios, Norte de Santander, por las fuertes lluvias de este martes

Organismos de socorro adelantan censo de damnificados.

Afectaciones por las fuertes lluvias en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Afectaciones por las fuertes lluvias en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Afectaciones por las fuertes lluvias en Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

La tarde de este martes 21de abril estuvo cargada de lluvias presentándose afectaciones en los municipios de Villa del Rosario y de Los Patios, Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, Alexi Valencia, alcalde de Los Patios, indicó que “fueron ocho puntos neurálgicos acá en el municipio (...) por esta inundación que se presenta de nuestros canales de agua lluvia. De la administración, desde ayer apenas se nos informó de lo que estaba sucediendo, salió Gestión de Riesgo, la Secretaría de Gobierno, a hacer los diferentes balances. Algo que de pronto nos da tranquilidad es que no hubo ninguna pérdida humana”.

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En compañía del Ejército Nacional, Veolia, organismos de socorro y la administración municipal, se adelanta la visita a los puntos afectados.

Tenemos alrededor de 60 familias damnificadas, pero sé que son muchas más”, dijo el mandatario, quien aseguró que continúan con el censo para establecer el número exacto de afectados.

Resaltó Valencia que esta emergencia se presenta por la construcción de viviendas en zonas que, históricamente, han sido afectadas por el desbordamiento del canal de agua lluvias.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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