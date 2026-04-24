¿Cuál es el panorama de las Cajas de compensación en Colombia? esto responde la Superintendencia

En medio de lo que las cajas de compensación familiar en Colombia, han denominado “retos económicos y sociales” en el país, el sistema muestra señales de fortalecimiento y crecimiento, consolidándose como un pilar fundamental en la generación de bienestar para millones de trabajadores.

Así lo aseguró la superintendente del Subsidio Familiar, Sandra Viviana Cadena Martínez, quien durante su visita en Bucaramanga este jueves 23 de abril, explicó que actualmente existen 42 cajas de compensación en el país, las cuales funcionan como un “brazo articulado del Gobierno” para garantizar servicios y beneficios sociales en los territorios.

Lea también: Comfenalco inaugura el parque acuático más grande del oriente colombiano en Santander

La funcionaria, destacó que el panorama nacional es positivo, especialmente en materia de afiliaciones. “Efectivamente las cifras han aumentado. Teníamos varias especulaciones del sistema del subsidio familiar, pero no sigue fortaleciéndose”, indicó, al destacar que cada vez más trabajadores reconocen las ventajas de estar vinculados.

¿Cuál es la importancia de las Cajas de Compensación Familiar?

De acuerdo con la Superintendencia del Subsidio Familiar, el sistema no solo se limita al pago de la cuota monetaria, un auxilio económico dirigido a las familias; sino que “abarca una amplia oferta de servicios que acompañan a los ciudadanos en todas las etapas de su vida”.

Entre estos se encuentran programas de atención a la infancia, educación, acceso a becas, apoyo al primer empleo, subsidios de vivienda, créditos y actividades culturales y recreativas.

Podría interesarle: Santander se está quedando sin posibilidad de expandir sus granjas avícolas

Sandra Viviana Cadena, resaltó que el modelo también ha venido ampliando su alcance hacia trabajadores independientes, lo que permite una mayor inclusión dentro del sistema. “Nos damos cuenta de la ventaja que tiene ser un trabajador afiliado, también hay beneficios para los independientes”, señaló.

Otro de los aspectos clave es el papel de los empresarios, quienes a través del aporte del 4% contribuyen al sostenimiento del sistema. Según la superintendente, este esfuerzo se traduce en un impacto social directo: “El trabajo social que hacen los empresarios, se reduce en bienestar para todos los colombianos”.

El fortalecimiento del sistema de las Cajas de Compensación Familiar, también responde a la capacidad de adaptación de cada caja en su territorio, donde sectores como el turismo, la cultura y el deporte, dinamizan las economías regionales y amplía las oportunidades de acceso a servicios de calidad a los trabajadores.