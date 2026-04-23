Comfenalco inaugura el parque acuático más grande del oriente colombiano en Santander.

Comfenalco Santander presentó oficialmente el Parque Acuático Los Trinitarios, una ‘megaobra’ ubicada en el municipio de Betulia que se proyecta como uno de los principales destinos turísticos del departamento.

El complejo, considerado el más grande del oriente colombiano, cuenta con una extensión de 131.360 metros cuadrados y capacidad para recibir a más de 4.000 visitantes.

Entre sus principales atractivos se destacan tres complejos acuáticos: Aquakids, Racer y Twister, diseñados para diferentes públicos y niveles de adrenalina.

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Las atracciones incluyen toboganes de hasta 18 metros de altura, recorridos cercanos a los 100 metros y experiencias de caída libre, giros y competencias acuáticas. Además, el parque ofrece espacios para el descanso como el Aquayari Spa, dotado con sauna, turco, jacuzzis y piscina panorámica con vista al embalse de Topocoro.

El lugar también dispone de dos piscinas con capacidad para más de 1.500 personas, zonas deportivas como canchas de voleibol y fútbol playa, así como una variada oferta gastronómica en restaurantes y plazoletas de comidas.

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De acuerdo con la caja de compensación, este proyecto busca consolidarse como una nueva ruta turística en Santander, promoviendo espacios de recreación, bienestar y desarrollo económico para la región.

Con esta apertura, Los Trinitarios llega como una alternativa para el turismo familiar y empresarial, combinando entretenimiento, naturaleza y servicios en un solo lugar, en el departamento de Santander.