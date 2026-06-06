Un joven de 17 años espera un corazón artificial mientras completa el álbum del Mundial

A sus 17 años, Andrés Felipe Mesa enfrenta una batalla que no esperaba. Una enfermedad cardíaca detectada hace apenas dos meses lo mantiene hospitalizado en Bucaramanga mientras espera acceder a un corazón artificial.

Lo que comenzó con síntomas como cansancio, palidez y vómito terminó convirtiéndose en un diagnóstico complejo. Los médicos le diagnosticaron una miocardiopatía dilatada, una enfermedad que agranda y debilita el corazón hasta dificultar que pueda bombear sangre de manera adecuada.

Debido a la gravedad de su condición, Mesa fue trasladado al HIC Instituto Cardiovascular, donde permanece bajo atención médica mientras avanza su tratamiento.

Mientras avanza su tratamiento en Bucaramanga, Andrés encontró una motivación inesperada para hacer más llevaderos sus días en el hospital: llenar el álbum del Mundial de fútbol.

La idea surgió como un regalo para hacer más llevadera la hospitalización, pero pronto se convirtió en un objetivo diario. Cada lámina nueva representa una pequeña victoria y una forma de mantenerse enfocado mientras avanza su tratamiento.

La historia ha despertado la solidaridad de pacientes, visitantes y trabajadores de la salud, quienes comenzaron a donar e intercambiar fichas para ayudarle a completar la colección.

¿Quiere ayudar?

Las personas que deseen donar o intercambiar láminas para ayudar a Andrés a completar su álbum pueden acercarse el próximo martes 9 de junio, entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, al primer piso del HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca. Las láminas serán recibidas por el personal de Experiencia del Paciente de la institución.