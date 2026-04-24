Superintendencia de Subsidio Familiar visita instalaciones de Confa en Manizales

Manizales

El representante a la Cámara, Santiago Osorio, acusa a Juan Eduardo Zuluaga, director de la caja de compensación familiar de Caldas de estar detrás de las amenazas y no permitir que los consejeros delegados cumplan sus funciones. Esto dijo en el Congreso de la República.

“Confa es la única caja de compensación que maneja recursos multimillonarios. Solo en 2025 tuvo ingresos de 360.000 millones, Zuluaga lleva más de 10 años en el cargo y pretende atornillarse, es el primer sospechoso de esta amenaza de muerte contra esos delegados del gobierno nacional y contra el gobernador encargado. Incluso ha deslegitimado, públicamente, a dichos representantes atentado contra la democracia. Los sindicatos tienen el derecho y deber de pertenecer a estas juntas para representar a los trabajadores, de donde salen esos parafiscales que llegan a la caja”.

Por su parte, el empresario agroindustrial y exdiputado, Camilo Gaviria, afirma que Confa está bien manejada, a pesar de las diferencias que hay por el tema de los parafiscales, califica de grave y lamentable las declaraciones del representante a la Cámara, Santiago Osorio.

“Yo como empresario aporto a ese parafiscal, no son los empleados como lo dice el Representante a la Cámara, quien desconoce la norma, lo que él dice es falso. pero este señor no puede venir a politizar el tema de las cajas de compensación familiar, porque eso hemos visto en este gobierno, quieren apoderarse de las cajas de compensación, me parece lamentable. Hago un llamado a los entes de control para indagar lo que sucede y a la ciudadanía, que nos unamos y protejamos a Confa”.

Hasta el momento, las personas afectadas esperan que el proceso investigativo avance y se normalice la situación.

Visita de la superintendencia a Confa

Ayer jueves 23 de abril, llegaron los delegados de la Superintendencia de Subsidio Familiar a las instalaciones de la caja de compensación familiar de Caldas, Confa, en la ciudad de Manizales. El gerente Juan Eduardo Zuluaga, manifestó a este medio radial que la visita es algo rutinario que hace la entidad nacional.

Entre tanto, la próxima sesión del comité directivo será el 29 de abril cuando Katherine Fortich se posesione, mediante orden del Ministerio de Trabajo, como nueva consejera representante de los empleados de Confa ante el comité directivo.