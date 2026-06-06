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06 jun 2026 Actualizado 16:12

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Santander se prepara para el Fenómeno de El Niño con una probabilidad del 91 %

Las autoridades advierten que septiembre, octubre y noviembre serían los meses de mayor impacto por aumento de temperaturas.

Fuertes temperaturas en Medellín y su área metropolitana. Foto: Cortesía AMVA

Fuertes temperaturas en Medellín y su área metropolitana. Foto: Cortesía AMVA

Fuertes temperaturas en Medellín y su área metropolitana. Foto: Cortesía AMVA

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Aunque Santander continúa registrando lluvias y algunas emergencias asociadas a las precipitaciones, las autoridades ya se preparan para un escenario completamente distinto.

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, existe una probabilidad del 91 % de que el fenómeno de El Niño tenga incidencia en el departamento durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, periodo que sería el más crítico de la temporada.

Eduard Sánchez, director de la entidad en el departamento, explicó que los pronósticos del Ideam apuntan a una transición hacia una época de menos lluvias, acompañada por un aumento de las temperaturas y una disminución en los niveles de algunas fuentes hídricas.

De hecho, según el funcionario, ya se observan descensos en ríos como el Magdalena, Carare, Opón y Lebrija, una señal que las autoridades siguen de cerca ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de mayor intensidad.

El llamado es a que municipios, organismos de socorro y comunidades comiencen a prepararse para escenarios como: incendios forestales, desabastecimiento de agua en algunos sectores y afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

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