Cajas de compesación solicitaron fusión de Famisanar y Nueva EPS: MinSalud evalúa propuesta

SALUD

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el Gobierno analiza una posible fusión entre Famisanar y Nueva EPS, en medio de la reorganización del sistema de salud.

En ese sentido, el ministro Jaramillo, indicó que la propuesta de las cajas de compensación ya fue presentada ante al Ministerio de Hacienda.

“Famisanar nos ha pedido algo que parece lógico, y lo hemos venido trabajando para ver cómo se puede hacer”, afirmó Jaramillo, al tiempo que recordó que ambas entidades tienen vínculos societarios con Nueva EPS.

El funcionario también subrayó que el Gobierno, como socio, tiene responsabilidades frente a estas entidades, por lo que cualquier decisión debe evaluarse cuidadosamente en el ámbito financiero y administrativo.

El ministro explicó que dentro del modelo de reorganización del sistema se contempla una distribución de afiliados basada en criterios territoriales, lo que implicaría que diferentes EPS asuman usuarios en distintas regiones del país.

No obstante, explicó el funcionario, no existe la intención de trasladar masivamente afiliados de distintas EPS hacia Nueva EPS.

“Esto no es porque sí. No van a pasar todos a la Nueva EPS. La EPS no puede recibir a todos los afiliados”, señaló en una conferencia de prensa.