Santander se está quedando sin posibilidad de expandir sus granjas avícolas

Bucaramanga

Bucaramanga es epicentro de una nueva edición de la jornada de actualización avícola y desde allí Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, realizó varias alertas sobre situaciones que están viviendo desde este gremio y que puede afectar sus ventas, expansión y seguridad en los territorios.

Uno de los primeros problemas que se tienen de Santander y que es preocupante para el gremio es que a pesar de ser uno de los territorios en donde se inició la industria avícola, se están quedando sin terrenos para expandir las granjas debido a que la tierra está siendo priorizada para otras actividades económicas.

"Tenemos una preocupación muy grande y es que las granjas que se encuentran en Santander muchas las están atacando por el cambio del uso del suelo y se están yendo para otras partes. La la zona del Magdalena Medio santandereano es donde se está proyectando el crecimiento de la avicultura, pero lamentablemente no se están encontrando muchas condiciones en otras partes del departamento", indicó Moreno.

Otra de las amenazas que está viviendo el gremio es la inseguridad en zonas rurales pues asegura Moreno que es una situación que no se está atendiendo y que incluso hay territorios en el país en donde no se ha podido desarrollar la actividad desde el año 2021.

“Las zonas rurales están enfrentando volanteos, están enfrentando un tema de extorsiones y sencillamente nadie está hablando de eso. Tenemos unas regiones del país completas en las cuales no se ha podido encasetear desde el año 2021 que es el suroccidente. Entonces, el verdadero dolor de cabeza, el verdadero problema del sector avícola hoy es la seguridad”, enfatizó el director de Fenavi.

Agregó que este ser económico depende también de los recorridos a nivel nacional y que las pérdidas que se han generado por cuenta de los bloqueos los afecta directamente pues además, son muchos negocios tanto nacionales como internacionales los que se pierden.