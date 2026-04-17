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17 abr 2026 Actualizado 10:25

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Barranquilla

Más del 50% de empresarios en Atlántico reportan caída en ventas

Acopi alerta por inseguridad y baja inversión en MiPymes

Archivo de referencia, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi./ Caracol Radio

Archivo de referencia, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi./ Caracol Radio

Archivo de referencia, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi./ Caracol Radio

Brandon

Barranquilla

El sector empresarial del Atlántico, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), enfrenta un panorama complejo durante el primer trimestre del año, marcado por la caída en ventas, la disminución de la inversión y el impacto creciente de la inseguridad.

Así lo advirtió la directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rosmery Quintero, quien señaló que más del 53% de los empresarios reportaron una reducción en sus ventas.

A esto se suma que cerca del 57% aseguró haber disminuido sus niveles de inversión, reflejando un entorno de incertidumbre que afecta la dinámica productiva del departamento.

Lea también: Aumentaron los tiquetes vendidos hacia Barranquilla durante primer trimestre del año

De acuerdo con el gremio, esta situación responde a múltiples factores, entre ellos la desaceleración económica, el incremento de costos operativos y las condiciones de seguridad, que continúan generando preocupación entre los empresarios.

Llamado al Gobierno

Ante este escenario, Acopi hizo un llamado a fortalecer el acompañamiento gremial y técnico a las empresas, así como a ajustar estrategias comerciales, especialmente en materia de precios, para enfrentar la coyuntura.

Asimismo, insistió en la necesidad de promover una cultura empresarial orientada a la anticipación de riesgos y la adaptación a contextos cambiantes.

El gremio reiteró que las Mipymes son fundamentales para la economía regional, por lo que advirtió que, de no tomarse medidas oportunas, la situación podría impactar el empleo y la estabilidad económica del Atlántico en los próximos meses.

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