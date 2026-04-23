Más de 900 policías garantizarán la seguridad en cumbre de Transición energética

Santa Marta

En la ciudad se llevará a cabo la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, liderado por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, y la asistencia de 45 países de diferentes regiones del mundo.

La Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó un dispositivo de seguridad con más de 900 uniformados para garantizar el orden y la tranquilidad durante la realización de jornada se desarrollará del 24 al 29 de abril de 2026 en la capital del Magdalena.

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El coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, aseguró que se viene trabajando de manera articulada con distintas instituciones para brindar seguridad a los asistentes y visitantes durante toda la agenda del encuentro.

“Hemos trabajado con varias instituciones para este evento y garantizar con 900 policías la seguridad de los asistentes”, indicó el oficial, quien además confirmó el apoyo de unidades especializadas y del grupo CIA, que realizará vigilancia aérea y monitoreo mediante drones en distintos puntos de la ciudad.