Más de 900 policías garantizarán la seguridad en cumbre de Transición energética
El evento se desarrollará del 24 al 29 de abril de 2026 en Santa Marta.
Santa Marta
En la ciudad se llevará a cabo la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, liderado por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, y la asistencia de 45 países de diferentes regiones del mundo.
La Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó un dispositivo de seguridad con más de 900 uniformados para garantizar el orden y la tranquilidad durante la realización de jornada se desarrollará del 24 al 29 de abril de 2026 en la capital del Magdalena.
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El coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, aseguró que se viene trabajando de manera articulada con distintas instituciones para brindar seguridad a los asistentes y visitantes durante toda la agenda del encuentro.
“Hemos trabajado con varias instituciones para este evento y garantizar con 900 policías la seguridad de los asistentes”, indicó el oficial, quien además confirmó el apoyo de unidades especializadas y del grupo CIA, que realizará vigilancia aérea y monitoreo mediante drones en distintos puntos de la ciudad.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...