MinAmbiente defiende firma de Irene Vélez en decreto de emergencia económica

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió un comunicado en respuesta a los señalamientos del Consejo Gremial Nacional, que pidió a la Corte Constitucional tumbar el decreto de emergencia económica al considerar que Irene Vélez Torres no estaba legalmente investida como ministra al momento de su firma.

En el documento, la cartera precisó que el Decreto 877 del 5 de agosto de 2025, mediante el cual se dispuso el encargo interinstitucional de Irene Vélez Torres como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), “se encuentra vigente y surte plenos efectos jurídicos”, al no existir acto administrativo que lo haya derogado, modificado o dejado sin efectos.

El Ministerio también señaló que el Decreto 1083 de 2015 “no establece un límite temporal para los encargos interinstitucionales”, por lo que, según indicó, el presidente de la República no ha cambiado su decisión frente al encargo conferido a Vélez Torres a través del Decreto 877 de 2025.

Con base en lo anterior, el comunicado sostuvo que, al momento de la expedición del decreto de emergencia económica, la ministra encargada “se encontraba en pleno ejercicio de las funciones ministeriales propias de la cartera que dirige”, lo que, a juicio del Gobierno, la facultaba para suscribir el acto.

La respuesta oficial se conoce luego de que el Consejo Gremial argumentara ante la Corte Constitucional que el encargo de Vélez Torres habría vencido sin una prórroga expresa y que, por tanto, carecía de competencia legal para firmar el decreto, además de cuestionar los hechos que sustentaron la declaratoria de emergencia económica.

