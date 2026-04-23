Riesgo de sarampión: instalan punto de vacunación en aeropuerto Cortissoz

Ante la proximidad del Mundial de Fútbol FIFA 2026 y el riesgo de importación de casos de sarampión, la Gobernación del Atlántico puso en marcha una estrategia sanitaria en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, enfocada en la prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación masiva de viajeros y personal aeronáutico.

La medida, liderada por la Secretaría de Salud departamental, incluye la instalación de un punto de vacunación gratuito y permanente dentro de la terminal aérea, que opera entre las 7:00 a. m. y las 11:00 p. m., cubriendo la totalidad de los vuelos diarios. La iniciativa se desarrolla en articulación con las alcaldías de Soledad y Malambo, la Aeronáutica Civil y autoridades nacionales de salud.

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El plan responde a una alerta del Ministerio de Salud y Protección Social, que priorizó los aeropuertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena ante la posibilidad de ingreso de casos provenientes de países donde se disputará el torneo y que actualmente presentan brotes activos del virus.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el último periodo epidemiológico se han confirmado 14.465 casos de sarampión en las Américas. El riesgo es mayor para viajeros con destino a México, Estados Unidos y Canadá, países sede del Mundial, que reportan 8.315, 1.664 y 733 casos respectivamente.

Vacunación, la principal barrera

Las autoridades sanitarias reiteraron que quienes planeen viajar a estos destinos deben aplicarse la vacuna al menos 15 días antes de su partida. Además, hicieron un llamado a la población a revisar su esquema de inmunización.

“Invitamos a todos los atlanticenses que desean viajar a estos países a verificar su carnet de vacunación. Si no cuentan con la vacuna, pueden acudir al punto habilitado en el aeropuerto o al centro de salud más cercano”, indicó la subsecretaria de Salud Pública, Olinda Oñoro.

Actualmente, el departamento registra una cobertura de vacunación del 90 %, pero la meta es alcanzar al menos el 95 % para lograr inmunidad de rebaño y reducir el riesgo de propagación.

Alta transmisibilidad y vigilancia estricta

Aunque Colombia no presenta circulación autóctona del virus desde 1979, ya se han confirmado cinco casos importados en el país. El sarampión es altamente contagioso: una persona infectada puede transmitir la enfermedad a otras 18, y el virus puede permanecer activo en el aire o superficies hasta por dos horas.

Entre los síntomas se encuentran fiebre alta, congestión nasal, conjuntivitis, tos, manchas de Koplik en la boca y una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Las autoridades recomiendan especial atención a personas con antecedentes de viaje internacional o contacto con viajeros provenientes de zonas con brotes. Ante un caso sospechoso, se debe activar aislamiento respiratorio hasta siete días después de la aparición del sarpullido.

Protocolos integrales en el aeropuerto

La estrategia contempla, además de la vacunación, una serie de acciones complementarias como:

Vigilancia epidemiológica permanente.

Notificación obligatoria de casos sospechosos al Instituto Nacional de Salud.

Refuerzo de protocolos de limpieza y desinfección en áreas comunes y aeronaves.

Campañas de comunicación del riesgo dirigidas a viajeros.

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Finalmente, la Secretaría de Salud recordó que en el punto habilitado también se están aplicando vacunas contra influenza y fiebre amarilla, e insistió en la importancia del autoreporte de síntomas tras viajes internacionales para activar oportunamente los protocolos de atención.

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