ABC Fiebre amarilla: síntomas, diagnóstico y tratamiento según el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado diferentes campañas informativas y de vacunación contra la fiebre amarilla, especialmente en las zonas que cuentan con mayor riego.

Si bien es cierto que el rebrote de la enfermedad en el país fue contenido, la muerte de tres personas en Bogotá y los múltiples casos en zonas rurales y selváticas encendieron las alarmas de la cartera de Salud.

¿Qué es la fiebre amarilla?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la fiebre amarilla es una enfermedad vírica que en determinados casos puede llegar a ser mortal. Asimismo, aclara que es transmitida por mosquitos que han sido previamente infectados.

“El término ‘amarilla’ hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes. Ha sido causa de una importante mortalidad y letalidad en vastas zonas de las regiones tropicales de África y de las Américas”, menciona la entidad.

¿Cuál es el tratamiento para la fiebre amarilla?

Aunque el ministerio asegura que no hay tratamiento específico para la fiebre amarilla, sí existen medidas para combatir la fiebre y la deshidratación. “Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con antibióticos.”

Síntomas de la fiebre amarilla

Dentro de los síntomas de esta enfermedad se encuentran la fiebre, dolores de cabeza o cefaleas, dolores musculares y abdominales, escalofríos, náuseas y vómitos, color amarillo en las conjuntivas y hemorragias gástricas, nasales, entre otros.

En caso de presentar alguno de estos síntomas, el Ministerio de Salud hace el llamado para que se acerque al centro médico más cercano.

Prevención y recomendaciones del Ministerio de Salud

La vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia es gratuita , está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio, especialmente para quienes transiten, residan o viajen a zonas de riesgo.

, está disponible en puntos de vacunación en todo el país y se ofrece sin barreras de acceso para todas las personas, sin importar su estado de afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio, especialmente para quienes transiten, residan o viajen a zonas de riesgo. Solo se requiere una única dosis de la vacuna contra la FA para toda la vida. Sin embargo, si no es posible verificar antecedente vacunal, se recomienda la vacunación.

para toda la vida. Sin embargo, si no es posible verificar antecedente vacunal, se recomienda la vacunación. La vacuna es efectiva contra la enfermedad a partir del día 10 de su aplicación, alcanzando una inmunidad del 99% al cabo de 30 días.

El esquema de vacunación en Colombia tiene como objetivo a la población de 9 meses a 19 años en todo el territorio nacional ; no obstante, en las zonas de alto y muy alto riesgo para fiebre amarilla, se vacuna desde los 9 meses en adelante, incluyendo a la población mayor de 59 años.

; no obstante, en las zonas de alto y muy alto riesgo para fiebre amarilla, se vacuna desde los 9 meses en adelante, incluyendo a la población mayor de 59 años. El antecedente vacunal de fiebre amarilla es verificable por carné de vacunación en físico, registros del archivo institucional o a través de sistemas de información. La transcripción al Certificado Internacional de Vacunación se realizará en los puntos autorizados por la Secretaría de Salud Departamental - Distrital y municipal de cada Entidad Territorial.

por la Secretaría de Salud Departamental - Distrital y municipal de cada Entidad Territorial. En el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), Colombia asume recomendación no restrictiva de vacunación contra la fiebre amarilla para las personas que ingresan al País. Los viajeros extranjeros o migrantes que se trasladen a los municipios de Muy Alto y Alto Riesgo deberán vacunarse 10 días antes, se dispondrá de puestos de vacunación en terminales y aeropuertos. El Certificado de vacunación internacional es válido como antecedente vacunal en el territorio nacional para connacionales y extranjeros y deberá ser presentado en los puntos de control sanitarios al ingreso o salida de los municipios de muy alto riesgo.

se dispondrá de puestos de vacunación en terminales y aeropuertos. El Certificado de vacunación internacional es válido como antecedente vacunal en el territorio nacional para connacionales y extranjeros y deberá ser presentado en los puntos de control sanitarios al ingreso o salida de los municipios de muy alto riesgo. El uso continuo de métodos de barrera como manga larga, uso de repelente y mosquiteros para prevenir la picadura del mosquito transmisor, también contribuye en la disminución del riesgo de contraer la enfermedad.

transmisor, también contribuye en la disminución del riesgo de contraer la enfermedad. El control de los mosquitos es un factor fundamental para la prevención; en zonas urbanas puede reducirse eliminando los potenciales criaderos.

