¿Por qué varios barrios del norte de Barranquilla y Puerto Colombia están sin agua?: esto se sabe
La empresa Triple A indicó que el equipo técnico trabaja para restablecer el servicio a los diferentes sectores.
La empresa Triple A dio a conocer que, en la tarde de este miércoles, 22 de abril se encuentran sin agua varios barrios del norte de Barranquilla y algunos sectores en Puerto Colombia.
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La compañía indicó que se debe por una falla de energía que afecta la operación del sistema de acueducto.
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Entre las zonas afectada está varios barrios del norte de Barranquilla, incluyendo el corredor universitario, Alameda del Río y Ciudad Mallorquín, en Puerto Colombia.
La compañía indicó que el equipo técnico se encuentra realizando maniobras operativas mientras se normaliza el suministro eléctrico.
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Triple A indicó que una vez se restablezcan las condiciones de energía, el sistema de acueducto se normalizará de manera gradual.
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