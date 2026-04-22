¿Por qué varios barrios del norte de Barranquilla y Puerto Colombia están sin agua?: esto se sabe

Estos son los sectores que estarán sin agua el día martes 2 de septiembre

La empresa Triple A dio a conocer que, en la tarde de este miércoles, 22 de abril se encuentran sin agua varios barrios del norte de Barranquilla y algunos sectores en Puerto Colombia.

La compañía indicó que se debe por una falla de energía que afecta la operación del sistema de acueducto.

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Entre las zonas afectada está varios barrios del norte de Barranquilla, incluyendo el corredor universitario, Alameda del Río y Ciudad Mallorquín, en Puerto Colombia.

La compañía indicó que el equipo técnico se encuentra realizando maniobras operativas mientras se normaliza el suministro eléctrico.

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Triple A indicó que una vez se restablezcan las condiciones de energía, el sistema de acueducto se normalizará de manera gradual.

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