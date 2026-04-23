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23 abr 2026 Actualizado 22:06

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Revelan detalles del accidente del avión Hércules en Putumayo: ¿qué sucedió tras el despegue?

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

Restos del avión de la FAC accidentado en Putumayo. Foto: suministrada

Este 23 de abril, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) llevó a cabo la presentación del informe preliminar sobre la investigación del accidente del C-130 Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el pasado 23 de marzo.

Noticia en desarrollo...

Vea aquí la presentación del informe de la Fuerza Aeroespacial sobre el accidente del avión Hércules en Putumayo:

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