Caso pasaportes: Álvaro Leyva Durán fue acusado por prevaricato por acción

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, esto por la licitación para contratar la fabricación de los pasaportes en donde, al parecer, se habría desviado para favorecer a la empresa Thomas Greg and Sons.

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¿Qué dijo la Fiscalía?

Según la investigación de la Fiscalía, el exministro Leyva Durán habría emitido tres actos administrativos que tendrían como objetivo frenar la licitación 001 de 2023 para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.

El evaluador recomendó adjudicar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió con los requisitos exigidos, por lo que se programó la audiencia pública de adjudicación. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán suscribió la Resolución 7485, mediante la cual declaró desierta la licitación, al considerar que había un único oferente.

La Fiscalía también detalló, en medio de la audiencia, que “ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente, y Leyva Durán mantuvo la decisión impugnada. Ese mismo día expidió un nuevo acto administrativo con el que declaró la urgencia manifiesta, habilitando así la adjudicación directa del contrato de pasaportes sin proceso licitatorio”.

“Actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes”

Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que encabeza la investigación contra Leyva Durán, “estas actuaciones pusieron en riesgo la continuidad en la elaboración de pasaportes y vulneraron el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar libremente del país”.

Además, el ente acusador señaló que el exministro, en lugar de corregir los yerros, continuó con la actuación.

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La Corte Suprema de Justicia, así mismo, reconoció como víctima a la Cancillería.

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