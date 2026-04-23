Wadith Manzur renunció a ser integrante de Comisión de Acusaciones de la Cámara tras escándalo UNGRD

El representante a la Cámara, Wadith Manzur, presentó su renuncia como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en medio del escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara, Julián López, así como a los vicepresidentes de la corporación, Daniel Carvalho y el primer vicepresidente.

“En mi calidad de Representante a la Cámara, me permito presentar formalmente mi renuncia como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, escribió el congresista.

Leer más: Wadith Manzur está en el búnker tras decisión de la Corte en caso UNGRD: expiden orden de captura

En el documento, Manzur también dejó constancia de que el cupo que ocupaba “queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes”, para que sea asignado a otro integrante del Partido Conservador, de acuerdo con los criterios de representación política.

Contexto

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, los hechos investigados se remontan al segundo semestre de 2023, cuando varios congresistas, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito. +

Le puede interesar: Caso UNGRD: Inpec definió lugares de reclusión de Wadith Manzur y Karen Manrique

Según la investigación, en diferentes reuniones se habría acordado como contraprestación el impulso de procesos de contratación e interventoría en tres proyectos de la UNGRD ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.

La Sala de Instrucción señala que en esos encuentros también se habrían definido montos y beneficios para los legisladores, con el fin de comprometer el ejercicio de sus funciones.

Con base en el material probatorio, la Corte considera que los investigados habrían incurrido presuntamente en el delito de cohecho impropio, lo que motivó las decisiones judiciales dentro del proceso.