Reforma Agraria: ANT formalizó 17.400 hectáreas para 30 familias campesinas de Mapiripán Meta

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó recientemente 17.400 hectáreas en Mapiripán, Meta.

Esta intervención incluyó la entrega de 30 títulos de propiedad rural para fortalecer la gestión comunal y la presentación de un informe de clarificación de cerca de 40.000 hectáreas en la región

Esta formalización hace parte del compromiso de la ANT de entregar resultados concretos en los territorios, particularmente en este municipio, que ha padecido masacres, el desplazamiento forzado de sus pobladores y el despojo de sus tierras a causa del conflicto armado.

Las familias beneficiadas son de las veredas Guacamayas, Santa Helena, El Mielón, Caño Ovejas, La Realidad, Bonanza, El Encanto, San Jorge, El Progreso, Caño Siria, El Silencio y Morro Pelao.

“Este título significa mucho para mí como campesina. Después de 17 años de espera, recibir este documento es una bendición, porque ahora tenemos la tranquilidad de que la tierra es nuestra”, manifestó Patricia Prada, una de las beneficiadas.

Algunos de los predios que ahora cuentan con títulos de propiedad son La Soledad, Los Potrillos, Arenales, La Veranera, El Viso, El Espejo, Chirajara, Yurimena, Los Alpes, La Fortuna, Villa Gladys, La Gorgona, La Herradura, Lomitas, Cerritos, Agua Bonita y Jerusalén.

“Llevaba 20 años esperando este momento y, gracias a Dios, por fin recibí mi título de propiedad. Para mí, como campesina, significa una bendición, porque ahora tengo la tranquilidad de que esta tierra es nuestra y podremos acceder a créditos y mejorar las condiciones de nuestro predio”, expresó Luceni Restrepo, campesina oriunda de Mapiripán.

Segundo Ayala, de la vereda Santa Helena, manifestó que hoy está cumpliendo un sueño por el que luchó durante 25 años: “Recibir el título de la tierra que he trabajado. Por eso es que estoy muy agradecido con la Agencia, y es que hizo posible este proceso, esta gestión en beneficio de nosotros los campesinos”.

Beneficio para entidades de derecho público

Durante la jornada de este 2 de agosto, la entidad también les entregó a las comunidades, un total de 34 títulos que formalizan entidades de derecho público (EDP).

Escuelas, puestos de salud, canchas deportivas y otros espacios comunitarios podrán fortalecer su gestión y acceder con mayor facilidad a procesos de inversión y mejoramiento en beneficio de la población.

La titulación de estos predios garantiza que la infraestructura pública de Mapiripán cuente con respaldo legal para su funcionamiento y desarrollo.