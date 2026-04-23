Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 abr 2026 Actualizado 10:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Armenia

Absuelven en segunda instancia a Ricardo Arias Mora por caso de la sede del FNA

El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, declaró inocente al exfuncionario del delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Ricardo Arias Mora. Foto: FNA

Ricardo Arias Mora. Foto: FNA

Ricardo Arias Mora. Foto: FNA

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena impuesta contra Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y lo absolvió del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la compra de una sede para la entidad estatal.

Lea más: ¿Qué dijo Ricardo Arias Mora, expresidente del FNA sobre la condena en su contra?

La decisión, adoptada en segunda instancia, deja sin validez la sentencia condenatoria que pesaba en su contra y pone fin a un proceso judicial que se extendió por cerca de diez años.

El caso se remonta a 2012, cuando se realizó la adquisición de un inmueble destinado a funcionar como sede del FNA. La operación fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en su estructuración, particularmente en la planeación y en la aprobación del presupuesto, lo que dio lugar a una investigación penal contra el entonces funcionario.

Durante el proceso, Arias Mora fue señalado de haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, delito por el cual había sido condenado en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal concluyó en su revisión que no había lugar a mantener dicha responsabilidad penal, por lo que decidió absolverlo.

Lea también: Condenan al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro por corrupción

Con este fallo, queda en firme su exoneración en el caso y se cierra definitivamente el proceso en su contra por estos hechos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir