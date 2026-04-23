Absuelven en segunda instancia a Ricardo Arias Mora por caso de la sede del FNA

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena impuesta contra Ricardo Arias Mora, exdirector del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y lo absolvió del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la compra de una sede para la entidad estatal.

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La decisión, adoptada en segunda instancia, deja sin validez la sentencia condenatoria que pesaba en su contra y pone fin a un proceso judicial que se extendió por cerca de diez años.

El caso se remonta a 2012, cuando se realizó la adquisición de un inmueble destinado a funcionar como sede del FNA. La operación fue objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en su estructuración, particularmente en la planeación y en la aprobación del presupuesto, lo que dio lugar a una investigación penal contra el entonces funcionario.

Durante el proceso, Arias Mora fue señalado de haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, delito por el cual había sido condenado en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal concluyó en su revisión que no había lugar a mantener dicha responsabilidad penal, por lo que decidió absolverlo.

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Con este fallo, queda en firme su exoneración en el caso y se cierra definitivamente el proceso en su contra por estos hechos.

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