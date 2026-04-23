Alias ‘Douglas’ fue trasladado a una clínica de Medellín por problemas de salud

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron que José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, fue trasladado desde la cárcel de Itagüí a una clínica de Medellín por complicaciones en su estado de salud.

El traslado se cumplió hace cuatro días, según se conoció, ante las dificultades respiratorias que enfrenta el capo, quien, además, habría participado en la ‘megaparranda vallenata’ en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí.

¿Quién es alias ‘Douglas’

Es el principal cabecilla de la organización criminal ‘La Terraza’ y exlíder de la ‘Oficina de Envigado’ y cumple una condena de 30 años de prisión.

El nombre de la clínica en la que permanece bajo atención médica priorizada y estricta custodia, no se reveló por temas de seguridad y por el riesgo de un posible atentado contra el capo.

‘Megaparranda vallenata’ en Itagüí

El pasado miércoles 8 de abril en el pabellón uno de la cárcel de Itagüí en Medellín, donde permanecen privados de la libertad los cabecillas de las estructuras armadas que hacen parte de la paz urbana en el Valle de Aburrá, se realizó la polémica fiesta en la que participó el reconocido cantante Nelson Velásquez.

Por esta celebración en la que hubo licor, comida especial y mujeres, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigaciones.

‘Kiko Gómez’ y ‘Marquitos Figueroa’

El Inpec confirmó que, desde la cárcel La Picota de Bogotá, fueron trasladados el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, más conocido como “Kiko” Gómez; Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, y un sobrino de este último, tras el fuerte pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro en medio de un consejo de ministros.

“Yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas, incluida el plan que tienen de concentrar unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor Guajiro, este, ‘Kiko’ Gómez y el otro, ‘Marquitos’ le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente”, señaló Petro.

‘Kiko’ Gómez fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Dorada (Caldas), y Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, en la de Girón (Santander), donde serán fuertemente custodiados.

En medio de un estricto operativo de seguridad se efectuó el traslado de los reclusos.

Según se conoció, en total fueron 11 los traslados.

Licor incautado en operativo

En medio de una inspección sorpresiva realizada en el pabellón 32 de la cárcel La Picota, se hallaron, dentro de una celda, elementos prohibidos, como una botella de whisky.

La celda pertenecía a los hermanos Santiago Prada Moriones, alias ‘Marco’, quien, al parecer, hace parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos transnacional, y Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este último habría coordinado el lavado de más de 178.000 millones de pesos, producto del tráfico y envío de cocaína a Europa.

Según la investigación, entre 2022 y 2025 se habría encargado del blanqueo de capitales a través de inversiones en los sectores inmobiliario y tecnológico.

También es señalado de captar, transformar, mover y ocultar recursos de origen ilícito mediante el uso de criptoactivos y billeteras virtuales.

La investigación, liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales y sus direcciones adscritas —la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio—, permitió evidenciar el accionar, al parecer ilegal, de alias ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, quien sería el presunto articulador de una organización criminal asociada al ‘Clan del Golfo’, dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de activos.

También fueron trasladados otros reclusos.