¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata con Deportivo Pasto en la fecha 18 de Liga Colombiana?. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress) / VIEW press

La jornada 18 de la Liga Colombiana 2026-I comienza este jueves 23 de abril con el partidazo entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe en el Departamental Libertad. Los nariñenses ya se encuentran pensando en las finales del campeonato, mientras que los cardenales están luchando por mantenerse dentro del grupo de los ocho.

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Justamente sobre Santa Fe, el entrenador Pablo Repetto tiene como gran novedad el regreso de Luis Palacios, quien ingresó a la lista de viajeros en lugar de ‘Shirra’ Mosquera. Así pues, se espera que el exjugador del Once Caldas pueda ser incluído en la nómina titular.

El cuadro capitalino se juega entonces la primera de las dos finales que tiene en este cierre de campeonato, recordando que tiene la gran ventaja de depender única y exclusivamente de sí mismo. En la tabla de posiciones ocupa la octava casilla con 23 puntos y +4 en la diferencia de gol.

¿Qué pasa si Santa Fe gana, pierde o empata con Deportivo Pasto?

Si Santa Fe le gana a Deportivo Pasto: quedará muy cerca de la clasificación a los play-offs con 26 puntos. Incluso podría pasar a ser séptimo, en caso de que Internacional de Bogotá pierda su partido ante Boyacá Chicó.

Si Santa Fe empata con Deportivo Pasto: sumará 24 unidades y tendrá grandes chances de perder su lugar dentro del grupo de los ocho, debido a que alguna victoria del Deportivo Cali, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas y/o Llaneros.

Si Santa Fe pierde con Deportivo Pasto: se mantendrá con 23 puntos y lo más seguro es que salga del grupo de los ocho, lo que significaría que dejará de depender de sí mismo en la última jornada.

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