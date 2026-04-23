América vence a Fortaleza y se clasifica a las finales de la Liga: así quedó la tabla de posiciones / Colprensa

América de Cali se ha clasificado a los play-offs de la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer con autoridad a Fortaleza en un Estadio El Campín repleto de aficionados escarlatas.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE AMÉRICA Y FORTALEZA POR LA LIGA COLOMBIANA

El duelo aplazado de la quinta fecha del campeonato terminó decidiéndose con los goles de Tomás Ángel al minuto 24 y Yeison Guzmán desde el punto penal sobre los 64′. Claro está que también sufrió la infortunada expulsión por roja directa de Daniel Valencia (29′). El local descontó al 86′ por intermedio de Andrés Arroyo.

Con este resultado, el cuadro vallecaucano llegó a 30 puntos en la tabla de posiciones, desplazando así en la quinta casilla al Once Caldas (29). Grandiosa noticia para el entrenador David González, que tendrá dos fechas para dar descanso a sus referentes y darle así prioridad a la Copa Sudamericana.

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Equipos clasificados a los play-offs de la Liga Colombiana

A falta de dos fechas para concluir con la fase del todos contra todos de la Liga Colombiana 2026-I, seis equipos ya seguraron su presencia en los play-offs. Ellos son:

Atlético Nacional Deportivo Pasto Junior de Barranquilla Deportes Tolima América de Cali Once Caldas

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Tabla de posiciones de la Liga Colombiana 2026-I