Independiente Santa Fe recibió millonaria sanción por comportamiento de sus hinchas en Libertadores

Los jugadores de Santa Fe celebran su gol de Copa Libertadores ante Peñarol. (Photo by John Vizcaino/VIEWpress/Getty Images) / VIEW press

La Comisión Disciplinaria de la Conmebol notificó que impuso una millonaria sanción a Independiente Santa Fe, luego de lo que fue su primer partido en el Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El equipo bogotano deberá pagar una alta cifra económica por el mal comportamiento de sus hinchas.

Santa Fe deberá pagar una multa de 5.000 dólares, cerca de 18 millones de pesos, al principal ente regulador del fútbol sudamericano, debido al uso de bengalas y pirotecnia dentro del estadio El Campín durante el juego del pasado jueves 9 de abril ante Peñarol.

“El Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, 1° IMPONER al CLUB INDEPENDIENTE SANTA FE una MULTA de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción al Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario de la CONMEBOL Ed. 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio", informó la Comisión Disciplinaria sobre la forma en la que será cancelado el dinero de la sanción.

Al respecto añade: “2°. ADVERTIR expresamente al CLUB INDEPENDIENTE SANTA FE que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar".

¿Cómo va Santa Fe en la Copa Libertadores?

Independiente Santa Fe es colero del Grupo E de la Copa Libertadores con un solo punto. Corinthians lidera con 6, seguido de Platense con 3 y de Peñarol, también con uno. El próximo 29 de abril estará visitando a Platense en Argentina.