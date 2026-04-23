“Nuestro ejercicio afecta intereses, pero aquí prevalece la vida”: líder atacado en el Catatumbo

Norte de Santander.

La incertidumbre por el paradero de tres escoltas retenidos en medio del atentado contra el líder social Fabián Cáceres se mantiene, mientras el propio dirigente advierte que el hecho no es aislado, sino parte de una presión sistemática de actores armados en el Catatumbo y el sur del Cesar.

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Ayer, cuando regresaba de Cúcuta, su esquema de seguridad fue interceptado en la vía entre Ábrego y Capitánlargo por un grupo de hombres armados.

El vehículo en el que se movilizaba resistió los impactos gracias al blindaje, pero la camioneta de apoyo fue interceptada y, desde entonces, no se tiene rastro ni del automotor ni de los tres hombres de protección, identificados como Jairo Rojas Vélez, Jesús Yamit López y Hermes Ferreira Gualdrón.

“Hasta el momento no tenemos información al respecto. Ya se interpusieron las denuncias y las autoridades adelantan la búsqueda”, dijo Cáceres a Caracol Radio.

El dirigente, representante de la Asociación de Desplazados del Catatumbo (Asodescat), va más allá del episodio puntual y sitúa lo ocurrido dentro de un contexto de amenazas persistentes por su labor en defensa de víctimas del conflicto armado.

“Varios actores armados, especialmente de tipo paramilitar, se han venido haciendo varias amenazas por el ejercicio que venimos realizando en el territorio”, señaló.

Ese trabajo, explicó, incluye procesos de acompañamiento y recuperación de predios que hoy están en manos de estructuras ilegales, lo que ha generado tensiones directas con esos grupos.

“Nuestro ejercicio posiblemente afecte los intereses de esos grupos, pero aquí prevalece el interés general de la población víctima”, sostuvo.

Cáceres aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones. Desde hace más de 15 años -afirmó- ha sido blanco de atentados por su liderazgo en distintas regiones, incluyendo Norte de Santander, Cesar, Santander y Arauca.

En medio de ese panorama, hizo un llamado tanto a los actores armados como al Gobierno Nacional.

A los primeros, les pidió “respetar la vida y la integridad física de los defensores de derechos humanos y de la población civil”, insistiendo en que su labor busca apartarse del conflicto.

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Y al Estado, le reclamó una mayor presencia en el territorio: “Que ponga una mirada más cercana a esta región que está azotada por la violencia”.

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