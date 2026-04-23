Denuncian irregularidades en elecciones de JAC en Los Patios, Norte de Santander

Norte de Santander.

A pocos días de las elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC), programadas a nivel nacional, surgen denuncian por presuntas irregularidades en el municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, que pondrían en riesgo la participación de líderes y comunidades.

Álvaro Rojas, líder del barrio Patio Centro y expresidente de la JAC, aseguró que una de las planchas fue inhabilitada bajo el argumento de no cumplir con los 15 meses de antigüedad en un nuevo libro de afiliados, cuya legalidad está en discusión.

“Se presume que el nuevo libro no surtió el debido proceso. Nosotros entregamos el libro físico en óptimas condiciones, con más de 5.000 afiliaciones, además de copias digitales a los líderes y candidatos”, afirmó a Caracol Radio.

Según el dirigente, la apertura de este nuevo registro dejó por fuera a gran parte de la comunidad.

“Desaparecieron las personas del listado anterior y volvieron a comenzar un nuevo libro, lo que genera que muchos no puedan votar. El día de las elecciones varios ciudadanos podrían ver vulnerado su derecho al sufragio”, explicó.

Rojas también cuestionó los requisitos exigidos para aspirar a cargos dentro de las juntas, al considerar que afectan la participación de los jóvenes.

“Se está poniendo una barrera de 15 meses que termina excluyendo a quienes apenas cumplen la edad para participar, contraviniendo lo que establece la ley”, señaló.

Frente a la situación, indicó que ya se han interpuesto acciones ante el Ministerio del Interior y que podrían adelantarse procesos administrativos, e incluso fiscales y penales.

Además, aseguró que este tipo de casos no sería aislado. “Lo que está pasando en Patio Centro se está viendo en otros barrios, donde exigen seis meses, 12 meses o desaparecen libros si justificación”, denunció.

El líder planteó que detrás de estas disputas habría intereses relaciones con contratación estatal.

“El 80% de los actuales presidentes de junta tienen contratos con el Estado. Eso no debería ser así. Las juntas son para el trabajo comunitario, no para buscar beneficios económicos”, sostuvo.