Mal manejo de basuras por parte de la comunidad, sería la causante de inundación en Los Patios

Emergencias por lluvias en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios. / Foto: Tomada de NotiPatios.

Norte de Santander

Luego de las afectaciones registradas en viviendas del municipio de Los Patios, Norte de Santander, por los fuertes aguaceros registrados la tarde de este martes 21 de abril, las autoridades analizan las posibles causas de las inundaciones.

Desde la administración municipal no se descarta que el hecho esté relacionado con el mal manejo de basuras y escombros por parte de la comunidad, que arrojan estos desechos a los canales de aguas lluvias, provocando taponamientos. Además, de la construcción de viviendas muy cerca a estos canales.

“Normalmente la problemática siempre ha sido en los mismos puntos, problemática de pronto en que en su momento donde construyeron, normalmente todo queda muy cerca a las quebradas que nosotros tenemos aquí, a las canales de agua lluvia. También se nos ha presentado algo muy curioso, que donde ya existe la canalización, algunas personas han construido hasta encima del canal", dijo Alexi Valencia, alcalde de Los Patios, a Caracol Radio.

Además, indicó Valencia que “a veces se utilizan los canales de basurero, hemos encontrado colchones, basura, hacemos mantenimiento y la problemática sigue”.

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Agregó que “como no tenemos un alcantarillado pluvial, que eso sería el deber de ser, pero es una inversión muy millonaria, pues obviamente se presentan estos inconvenientes”.

Mientras tanto las alertas continúan concentradas en barrios como La Cordialidad, 12 de Octubre y Chaparral, donde históricamente se han presentado estas inundaciones.

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